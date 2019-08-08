Неожиданная дружба собаки и ворона растрогала пользователей сети (видео)

Мир

Пользователей соцсетей растрогала неожиданная дружба, завязавшаяся между вороном и немецкой овчаркой из США по кличке Кенди. Видео их совместных игр разместил у себя в Instagram хозяин пса, и оно быстро стало вирусным, распространившись по соцсетям Instagram и Twitter.

Животное и птица явно наслаждаются общением друг с другом. «У меня на заднем дворе разворачивается сцена из диснеевского кино. Кенди и этот дикий ворон теперь лучшие друзья», — подписан ролик.

Комментаторы пришли в умиление. «Это лучшее видео, которое я когда-либо видел», «Не знаю точно почему, но эта чистая дружба заставляет меня плакать… Так невинно и прямо вопреки их естественным инстинктам», «Людям есть чему у них поучиться» — писали они.

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