- 11:39 “ЗЕслуженная победа”: известный журналист в стихах описал ситуацию в Украине
- 11:36 Гороскоп здоровья: в воскресенье берегите позвоночник, а во вторник — ноги
- 11:35 Зеленский в Турции пообещал провести земельную реформу и легализировать игорный бизнес
- 11:24 Родители разорванной акулами девушки рассказали жуткие подробности ее гибели
- 11:19 НАБУ задержало важного чиновника по делу «Роттердам+»
- 11:01 Названа новая цена на газ для населения в августе
- 10:57 Надю Дорофееву достали хейтеры
- 10:32 Неожиданная дружба собаки и ворона растрогала пользователей сети
- 10:31 Стало известно, когда в Киеве после ремонта запустят скоростной трамвай на Борщаговку
- 10:18 Свитолина вошла в топ-10 самых богатых спортсменок мира
- 10:14 Селена Гомес впервые рассказала о болезненном разрыве с Джастином Бибером
- 10:11 Хайди Клум и ее мужа оштрафовали на 6000 евро после свадьбы: названа причина
Неожиданная дружба собаки и ворона растрогала пользователей сети (видео)
Пользователей соцсетей растрогала неожиданная дружба, завязавшаяся между вороном и немецкой овчаркой из США по кличке Кенди. Видео их совместных игр разместил у себя в Instagram хозяин пса, и оно быстро стало вирусным, распространившись по соцсетям Instagram и Twitter.
Животное и птица явно наслаждаются общением друг с другом. «У меня на заднем дворе разворачивается сцена из диснеевского кино. Кенди и этот дикий ворон теперь лучшие друзья», — подписан ролик.
Комментаторы пришли в умиление. «Это лучшее видео, которое я когда-либо видел», «Не знаю точно почему, но эта чистая дружба заставляет меня плакать… Так невинно и прямо вопреки их естественным инстинктам», «Людям есть чему у них поучиться» — писали они.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Собака обиделась и устроила истерику, когда ей перестали давать лакомство: видео капризного бульдога покорило сеть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...