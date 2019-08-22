Стиль жизни

Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака

Пятница, 23 августа, — плохой день для начинаний. Будет лучше, если вы соберете друзей и устроите пикник или сходите в кино.

«Факты» предлагают вам гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака, чтобы вы знали, к чему следует готовиться.

Овен

Осторожнее со словами, вы можете спровоцировать настоящий скандал с близким человеком.

Женщинам, представительницам этого знака, не следует соглашаться на свидание в этот день.

Телец

А вот Тельцы могут пострадать на работе, если позволят втянуть себя в конфликтную ситуацию. Не спорьте с людьми, пока не время.

Вечером лучше отправиться в гости.

Близнецы

Удачный день для Близнецов. Ваши деловые встречи пройдут очень хорошо.

Звезды советуют устроить необычное свидание.

Рак

Если вы собирались сделать покупки — это прекрасный день. Отправляйтесь по магазинам и не жалейте денег.

Приятно порадуют родственники. А вечер лучше провести с семьей.

Лев

Хороший день для свиданий и новых отношений. Только помните о безопасности.

На работе ждет успех.

Дева

Остерегайтесь необдуманных решений и спонтанных покупок.

Если вы планировали разорвать отношения, сделайте это сегодня.

Весы

Представители противоположного пола сделают вам много комплиментов, но не теряйте голову.

Вечер лучше провести дома, планируя выходные.

Скорпион

Перестаньте так гореть на работе, устраивайте перерывы на кофе.

Вечер проведите с друзьями, а если не получиться, то устройте дома праздник для себя.

Стрелец

В этот день можно и крупно проиграть, и выиграть. Все зависит только от везения и желания рисковать.

Осторожнее с уличной едой.

Козерог

Возможно, вы познакомитесь с человеком, который изменит вашу жизнь.

Не отказывайтесь от встречи со старым другом.

Водолей

Ссоры, агрессия близких — это тяжелый день. Берегите себя, скоро станет легче.

Избегайте вечеринок с алкоголем.

Рыбы

Вам пора полноценно отдохнуть. Откажитесь от всех встреч, останьтесь дома и постарайтесь уснуть.

Родственники вас порадуют.

Хорошего вам дня!

Гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака читайте здесь.

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