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Победитель "Х-Фактора" женился на звезде "Универа" (фото, видео)
Звездный свадебный бум продолжается. Еще одним холостяком в шоу-бизнесе стало меньше. Победитель девятого сезона вокального шоу «Х-Фактор», участник группы ZBSband Владислав Онищенко женился на российской актрисе. Его избранницей стала звезда молодежного сериала «Универ» Анастасия Иванова.
Радостной новостью молодожены поделились в социальных сетях, опубликовав фото и видео со свадьбы.
Сначала Влад и Настя расписались в загсе, а затем торжественно отмечали в ресторане.
Для церемонии росписи невеста выбрала нежное лаконичное платье с глубоким декольте. Жених — черный костюм и белые кеды.
Позже молодые сменили наряды.
«Пусть летят года, никто никогда не полюбит так, как я тебя.
Самые пьяные и красивые, вечно молодые.
Пусть летят года, обещаю я, мы с тобою — навсегда…», — написал Владислав под трогательным свадебным видео, на котором они с Настей обмениваются клятвами.
Напомним, Владислав Онищенко — актер и музыкант, он совмещает работу в театре «Золотые ворота» и в группе, получив широкую известность после победы в «Х-Факторе».
О романе с 28-летней актрисой Анастасией Ивановой о будущей свадьбе Влад сообщил в начале июня. Его избранница стала известной после съемок в популярном молодежном сериале «Универ. Новая общага», где она сыграла соблазнительную красотку Юлю Семакину.
Стоит отметить, что в пикантных сценах актриса была замечена только на экране. На ее странице в Instagram нет откровенных фото.
Иванова также сыграла главную роль в сериале «Домработница». Снималась в фильмах «Тайна кумира», «Адвокаты», «Тот, кто не спит», а также в сериале «Путешествие к центу души», «Верни мою мечту», в котором сыграла молодого талантливого дизайнера.
Напомним, этим летом также сыграли свадьбу в Сорренто Регина Тодоренко и Влад Топалов. Популярная певица и актриса Алина Гросу вышла замуж в Италии.
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