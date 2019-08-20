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- 13:26 Шестизначное число: Алина Гросу раскрыла стоимость роскошной свадьбы в Италии
Шестизначное число: Алина Гросу раскрыла стоимость роскошной свадьбы в Италии
Популярная певица и актриса Алина Гросу, которая в июне вышла замуж в Италии, впервые раскрыла подробности церемонии и стоимость роскошного торжества.
Алина с 25-летним бизнесменом Алексадром Комковым гуляли свадьбу на вилле в Вероне. Невеста сменила несколько нарядов. Среди гостей были и звезды шоу-бизнеса Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский. А народному артисту Павлу Зиброву пришлось буквально спасать свадьбу, которая оказалась под угрозой срыва. Дело в том, что самолет, на котором летел церемониймейстер, опоздал на четыре часа.
«Мама подходит с отцом и говорит: «Павел Николаевич, я вас умоляю, распишите красиво», — вспоминает Алина. Такая просьба удивила артиста, ведь раньше он никогда этого не делал! Но Павел Николаевич быстро вошел в роль и провел церемонию.
Звездную свадьбу в Вероне гуляли два дня. Естественно, такое удовольствие стоило немалых денег. Алина призналась, что родители потратили на свадьбу около 100 тысяч евро.
Роскошный подарок сделали молодоженам родители жениха. Они преподнесли молодой семье просторную квартиру. «Две комнаты детские, наша спальня, гостиная, кухня и ванна-туалет, ну и коридор», — рассказала Алина Гросу в передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Она не скрывает, что мечтает о детях. «Мы вообще хотим троих детей. Ну, как минимум двоих точно хотим. Саша будет хорошим отцом, его все дети любят», — говорит певица.
«Я совершенно отчетливо понимаю, чем раньше они появятся, тем лучше. И молодые родители для детей — это здорово. И я точно знаю, что наша семья может дать детям счастье», — поддержал жену Александр.
Также Алина призналась, что подарили ей звездные гости. Ирина Билык преподнесла ей сережки, а мужу — портмоне и запонки".
Ранее Алина Гросу поделилась своими секретами семейной жизни и рассказала, как всегда оставаться интересной и желанной для своего мужа.
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