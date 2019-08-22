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Люди выпрыгивали из окон и калечились: стали известны подробности трагического пожара в Киеве
Во время пожара в Соломенском районе Киева погибла женщина, двоих человек удалось спасти пожарным, приехавшим на вызов. Людям еще до прибытия спасателей сами выпрыгивали из горящего жилья.
Как сообщили в столичном главке ГосЧС, огонь охватил квартиру на 3-м этаже площадью 15 кв. м по улице Вацлава Гавела, 43а и распространился на балкон.
Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, пытаясь спастись из горящей квартиры, из окна выпрыгнул 27-летний мужчина, а с балкона выпрыгнула 29-летняя женщина.
По предварительным данным у мужчины перелом верхней конечности, а у женщины — отравление угарным газом и ожоги тела 1−2 степени. Обоих пострадавших госпитализировали в столичные больницы скорой медицинской помощи.
Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело 37-летней женщины, которое находилось в одной из комнат 3-х комнатной квартиры.
В результате пожара были повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.
Причина возникновения огня и обстоятельства смерти женщины будут установлены правоохранительными органами.
«ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве во время пожара в квартире удалось спастись 8-летней девочке. Ранее в Киеве пожарные спасли пожилую женщину, которую сын запер на балконе, потом поджег квартиру и ушел.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..