Происшествия

На Отрадном в Киеве горел жилой дом: первые подробности и фото с места смертельного ЧП

В Киеве рано утром в четверг, 22 августа, в доме по адресу бульвар Вацлава Гавела, 43а, во время пожара погибла женщина, двоих человек удалось спасти пожарным. Ранее в Полтаве загорелось складское помещение «Новой почты».

Как сообщают в киевском главке ГосЧС, около шести часов утра горела квартира на третьем этаже пятиэтажки в Соломенском районе столицы.

«Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп женщины, который находился в комнате квартиры. Двоих — женщину и мужчину — удалось спасти», — говорится в сообщении. Тем временем ресурс «Киев Оперативный» опубликовал видео, снятое во время пожара.

Пожар был потушен в 6:32 ликвидирован. Причину возгорания и обстоятельства смерти женщины будут устанавливаться правоохранительными органами.

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