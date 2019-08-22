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Происшествия

Молния поразила группу туристов в польских Татрах: есть погибшие и раненые

17:58 22 августа 2019 101
Татры
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 22 августа, в польских Татрах произошла трагедия — во время сильной грозы погибли несколько человек, много пострадавших. Ранее сообщалось, что в горах Закарпатья почти сутки искали 10-летнего мальчика, который отправился на сбор ягод.

Как сообщает телекомпания TVN24, по предварительной информации, молния поразила группу туристов, которые решили подняться гору Гевонт.

На данный момент нет точной информации о количестве погибших и состоянии пострадавших. Известно, что один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Напомним, Татры — самая высокая горная цепь в Карпатах, которые носят звание второй по длине горной цепи в Европе, простирающейся от Чехии, через Польшу и Словакию до Сербии, Румынии и Молдовы.

Высочайшие вершины горного массива располагаются на территории Словакии.

Самый высокий пик Татр, называемый Герлах, или Герлаховский Штит, высотой 2 655 м, расположен к северу от города Попрад в Словакии. Самая высокая точка в Польше, гора Рысы, высотой 2 499 м, расположена к югу от города Закопане на границе со Словакией.

Горный массив Гевонт располагается на юге Польши, высшая его точка — гора Велики Гевонт (Большой Гевонт), 1 894 м. Нахождение на ней во время грозы считается небезопасным, поскольку установленный там металлический крест часто притягивает удары молнии.

В момент, когда группа туристов поднималась на вершину, погода была солнечной. Синоптики не предупреждали о возможном разгуле стихии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о туристах, которые не могут найти дорогу в горах, а также о том, что этим летом в Карпатах участились случаи гибели людей от укусов змей.

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