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У Зеленского определились с преемником Супрун
Пост министр здравоохранения Украины в новом Кабмине может занять Олег Петренко. Ранее сообщалось, что на пост главы минздрава предлагалась кандидатура владельца сети частных клиник «Борис» Михаила Радуцкого, избранного в Верховную Раду 9 созыва по спискам президентской партии «Слуга народа».
Как сообщает ZN.UA, кандидатура Петренко поддержана экспертным сообществом, американской стороной и одобрена Офисом президента.
Он активно поддерживался и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, является высококвалифицированным менеджером, имеет опыт работы в частных клиниках и на государственной службе.
Сейчас возглавляет Национальную службу здоровья Украины.
Петренко был первым заместителем гендиректора клиники «Оберіг». Кроме того, он является одним из 12 экспертов, разработавших концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого закона.
Напомним, свой пост в новом правительстве может сохранить министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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