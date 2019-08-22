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Политика

У Зеленского определились с преемником Супрун

19:55 22 августа 2019 51
Олег Петренко
Инф. «ФАКТОВ»

Пост министр здравоохранения Украины в новом Кабмине может занять Олег Петренко. Ранее сообщалось, что на пост главы минздрава предлагалась кандидатура владельца сети частных клиник «Борис» Михаила Радуцкого, избранного в Верховную Раду 9 созыва по спискам президентской партии «Слуга народа».

Как сообщает ZN.UA, кандидатура Петренко поддержана экспертным сообществом, американской стороной и одобрена Офисом президента.

Он активно поддерживался и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, является высококвалифицированным менеджером, имеет опыт работы в частных клиниках и на государственной службе.

Сейчас возглавляет Национальную службу здоровья Украины.

Петренко был первым заместителем гендиректора клиники «Оберіг». Кроме того, он является одним из 12 экспертов, разработавших концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого закона.

Напомним, свой пост в новом правительстве может сохранить министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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