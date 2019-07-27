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Украина

Стало известно, кто может занять место Супрун в новом Кабмине

14:12 27 июля 2019 565
Михаил Радуцкий
Инф. ФАКТОВ

Владелец сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий, избранный в Верховную Раду 9 созыва по спискам президентской партии «Слуга народа» (18 номер в списке), может возглавить министерство охраны здоровья. Напомним, на днях действующий министр Ульяна Супрун дала совет будущим нардепам, как не превратить Раду в цирк.

В интервью изданию «Левый берег» руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал кандидатуру Радуцкого, отметив, что сам руководитель клиники не очень хочет стать министерским чиновником.

По словам Корниенко, у Радуцкого есть свое видение того, как лучше реализовать медицинскую реформу.

Кроме того, по словам Корниенко, Сергей Бабак, также будущий нардеп от «Слуги народа», может быть министром образования и науки. У него есть необходимая компетенция, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании.

«Я знаю, что Сергей наработал пакет образовательных законопроектов, поэтому готов идти в профильный комитет», — отметил Корниенко.

По поводу кандидатур действующих руководителей ведомств — Лилии Гриневич и Ульяны Супрун — Корниенко заявил, что не уверен в том, что они останутся в министерствах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о возможных кандидатах на пост премьер-министра, а также о том, кто может возглавить парламентскую фракцию «Слуги народа».

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