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Стало известно, кто может занять место Супрун в новом Кабмине
Владелец сети частных клиник «Борис» Михаил Радуцкий, избранный в Верховную Раду 9 созыва по спискам президентской партии «Слуга народа» (18 номер в списке), может возглавить министерство охраны здоровья. Напомним, на днях действующий министр Ульяна Супрун дала совет будущим нардепам, как не превратить Раду в цирк.
В интервью изданию «Левый берег» руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал кандидатуру Радуцкого, отметив, что сам руководитель клиники не очень хочет стать министерским чиновником.
По словам Корниенко, у Радуцкого есть свое видение того, как лучше реализовать медицинскую реформу.
Кроме того, по словам Корниенко, Сергей Бабак, также будущий нардеп от «Слуги народа», может быть министром образования и науки. У него есть необходимая компетенция, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании.
«Я знаю, что Сергей наработал пакет образовательных законопроектов, поэтому готов идти в профильный комитет», — отметил Корниенко.
По поводу кандидатур действующих руководителей ведомств — Лилии Гриневич и Ульяны Супрун — Корниенко заявил, что не уверен в том, что они останутся в министерствах.
Ранее «ФАКТЫ» писали о возможных кандидатах на пост премьер-министра, а также о том, кто может возглавить парламентскую фракцию «Слуги народа».
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