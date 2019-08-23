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Стали известны возможные даты обмена пленными между Украиной и РФ
Адвокат экс-«беркутовца» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться 28−29 августа. Об этом пишет «Громадське».
Сообщается, что Свинцицкий заявил, что его подзащитного Александра Саттарова Голосеевский районный суд Киева 22 августа отпустил из-под стражи, так как его планируют обменять на одного из пленных украинских моряков. При этом, по словам адвоката, стороны уже окончательно договорились об обмене.
Ранее сообщалось, что Александра Саттарова готовят к обмену на украинского захваченного моряка. При этом имя украинского политзаключенного не называлось.
Кроме того, следует упомянуть, что в Кремле подтвердили обсуждение обмена пленными на встрече Путина и Макрона. При этом отмечалось, что о конкретных персоналиях речь не шла.
Также ранее сообщалось, что Украина готовит для обмена четырех задержанных граждан Российской Федерации. Как заявил адвокат, российских граждан Максима Одинцова, Александра Баранова, Евгения Мефедова и Игоря Кимаковского собираются обменять на украинцев.
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», переговорщики от России и Украины вышли на финишную прямую в процессе обсуждения возможного обмена удерживаемыми лицами. По последним данным, обсуждается формат «33 на 33 человека». Какие конкретно лица могут попасть под готовящийся обмен, пока нет информации.
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