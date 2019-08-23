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Шоу-бизнес

Не узнать: Тина Кароль показала приемы соблазнения в новом клипе (видео)

0:15 23 августа 2019 26
Тина Кароль
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила англоязычную песню Cosmic Love, презентовала новый клип на композицию «Вабити».

Видео опубликовано на YouTube-канале певицы. За два часа оно собрало больше 50 тысяч просмотров.

Поклонники певицы говорят, что ее не узнать в этом клипе. «Совсем другая», — пишут они. Некоторые же считают, что певица «вернулась» в то время, когда записывала «Ноченьку».

Но никто не сомневается — Тина Кароль снова влюблена и счастлива, правда, имя счастливца остается секретом.

В клипе игривая певица соблазняет мужчин, танцуя в откровенных нарядах и купаясь в бассейне.

Отметим, что сам клип снимался в США. Вместе с Тиной Кароль в клипе снялись американские танцоры.

Напомним, весной этого года Тина Кароль и «Бумбокс» выпустили совместную песню, которая покорила украинских слушателей.

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