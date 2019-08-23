Увела из семьи: Анну Седокову заподозрили в романе с женатым спортсменом

Шоу-бизнес

В России 36-летнюю певицу Анну Седокову несколько дней назад застали вместе с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммом в турецком отеле. Очевидцы даже смогли сфотографировать обнимающуюся пару со спины. Об этом пишет «Семь дней».

При этом журналисты отмечают, что пока ни Анна, ни Янис не дают никаких комментариев по поводу своих отношений.

В то же время певица все чаще публикует на своей странице в соцсети романтические признания: возможно, на откровения ее вдохновляет новый возлюбленный?

Российские СМИ выяснили, что спортсмен совсем недавно переехал из Латвии в Москву. Три года назад он женился на девушке по имени Санна, у супругов есть сын. Но теперь Янис удалил все совместные фото с супругой из Instagram.

При этом буквально две недели назад откровенные фото Седоковой — из турецкого отеля, но уже с другим кавалером — тоже стали достоянием общественности. В молодом человеке, идущем рядом с Анной к бассейну, опознали Андрея Миронова, защитника «Динамо». Спортсмен на 10 лет моложе исполнительницы.

Как известно, Анна Седокова недавно намекнула на то, что снова влюблена. Она рассказала о том, что пересмотрела свои взгляды на любовь, потому что устала быть одна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анна Седокова поссорила поклонников слишком откровенным фото. В частности, на снимке певица позировала в отельном номере в купальнике, демонстрируя при этом оголенные ягодицы и накачанную «пятую точку». Неоднозначной подписью под снимком певица еще больше подлила масла в огонь.

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