Украина

На Донбассе зафиксированы 27 неотведенных российских «Градов»: что об этом известно

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 27 систем залпового огня «Град» на двух полигонах в оккупированной части Донбасса, которые были размещены с нарушением Минских договоренностей. Об этом говорится в отчете миссии.

Отмечается, что 20 августа беспилотный летательный апалат СММ дальнего радиуса действия обнаружил 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) на полигоне возле Тернового (57 км на восток от Донецка) и 22 РСЗО (БМ-21) вблизи Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км на юго-запад от Луганска).

На следующий день, 21 августа, СММ зафиксировала 6 РСЗО (БМ-21) на полигоне рядом с Терновым.

Кроме того, Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе «вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения».

«20 августа БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 14 танков (Т-64 — 8 ед.; неустановленного типа — 6 ед.) на полигоне возле Тернового; 12 буксируваних гаубиц (2A36 „Гиацинт-Б“, 152 мм — 4 ед.; 2А65 „Мста-Б“, 152 мм — 4 ед.; 2A36 или 2A65 — 4 ед.), a также 1 самоходную гаубицу (2С1) и 3 танка (Т-72) вблизи Хрустального; 12 танков (вероятно Т-64) на полигоне неподалеку от Шимшиновки», — отмечается в отчете.

Напомним, что СММ ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донецкой области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что «приняла меры» в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях. Одиозного члена миссии попросту выдворили из Украины.

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