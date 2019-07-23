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В Донецк прибыли снайперы из России: названа цель
В оккупированный Донец из России приехали снайперы, одной из задач которых является уничтожение видеокамер СММ ОБСЕ. Ранее боевики обстреляли БПЛА дальнего действия международных наблюдателей.
Как сообщают в командовании Объединенных сил, камеры на отдельных участках линии разграничения на Донбассе установлены в соответствии с Минскими договоренностями. «Установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ онлайн видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видео фиксацию ситуации в режиме работы 24/7. С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины», — говорится в сообщении командования ОС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердила информацию, что на Донбассе в период с 1 по 14 июля 2019 года погибло трое гражданских и 13 человек получили ранения.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!