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Украина

В Донецк прибыли снайперы из России: названа цель

10:23 23 июля 2019 113
Снайпер
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированный Донец из России приехали снайперы, одной из задач которых является уничтожение видеокамер СММ ОБСЕ. Ранее боевики обстреляли БПЛА дальнего действия международных наблюдателей.

Как сообщают в командовании Объединенных сил, камеры на отдельных участках линии разграничения на Донбассе установлены в соответствии с Минскими договоренностями. «Установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ онлайн видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видео фиксацию ситуации в режиме работы 24/7. С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины», — говорится в сообщении командования ОС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердила информацию, что на Донбассе в период с 1 по 14 июля 2019 года погибло трое гражданских и 13 человек получили ранения.

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