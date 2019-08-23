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День Независимости Украины 2019: красивые поздравления и яркие открытки
День независимости Украины — это праздник, с которым стоит поздравить всех коллег, родственников и друзей.
«Факты» предлагают вам подборку красивых поздравлений и открыток.
С Днем Независимости Украины! Пусть этот чудесный праздник придаст вам много сил и творческих достижений во имя процветания нашей свободолюбивой Родины! Пусть невероятная любовь к родной земле никогда не угаснет в сердце.
***
Да здравствует вольный, свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа нашей богатой и щедрой Украине! Пусть семьи украинцев всегда будут сплоченными, столы — полными, праздники — веселыми, соседи — отзывчивыми, а друзья — искренними!
***
Серпень нам дарує
Незабутні миті:
Стяги українські
В сонячній блакиті
Майорять крилато
На держави свято.
Тож давайте, друзі,
З нами святкувати!
***
З Днем Незалежності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!
***
По случаю праздника Независимости нашей страны желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины.
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