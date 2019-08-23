Общество и люди

День Независимости Украины 2019: красивые поздравления и яркие открытки

День независимости Украины — это праздник, с которым стоит поздравить всех коллег, родственников и друзей.

«Факты» предлагают вам подборку красивых поздравлений и открыток.

С Днем Независимости Украины! Пусть этот чудесный праздник придаст вам много сил и творческих достижений во имя процветания нашей свободолюбивой Родины! Пусть невероятная любовь к родной земле никогда не угаснет в сердце.

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Да здравствует вольный, свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа нашей богатой и щедрой Украине! Пусть семьи украинцев всегда будут сплоченными, столы — полными, праздники — веселыми, соседи — отзывчивыми, а друзья — искренними!

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Серпень нам дарує

Незабутні миті:

Стяги українські

В сонячній блакиті

Майорять крилато

На держави свято.

Тож давайте, друзі,

З нами святкувати!



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З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

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По случаю праздника Независимости нашей страны желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины.

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