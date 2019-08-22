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День Независимости 2019: ТОП-10 современных песен о любви к Украине
В субботу, 24 августа, в Украине празднуют День Независимости. А какой же праздник без песен?
«Факты» сделали для вас подборку самых красивых современных песен о любви к Украине.
ТІК — Ще не вмерла Україна
Тартак — Я не хочу бути героєм України
СКАЙ — Україно
Эта же песня в исполнении Тараса Петрененко
ОЭ — Небо над Дніпром
Pianoбой — Вітчизна
ТІК — Люби ти Україну
Скрябін — Сам собі країна
Тина Кароль — Україна — це ти
Нумер 482 — Добрий ранок, Україно
София Ротару — Одна калина
Напомним, что в Киеве 24 августа состоится Марш достоинства, онлайн-трансляцию которого проведут «Факты».
Во время Марша достоинства выступят украинские артисты со своими лучшими песнями. А вот гимн Украины исполнит Тина Кароль.
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