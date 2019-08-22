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Общество и люди

День Независимости 2019: ТОП-10 современных песен о любви к Украине

12:00 22 августа 2019 32
Тина Кароль
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 24 августа, в Украине празднуют День Независимости. А какой же праздник без песен?

«Факты» сделали для вас подборку самых красивых современных песен о любви к Украине.

ТІК — Ще не вмерла Україна


Тартак — Я не хочу бути героєм України


СКАЙ — Україно


Эта же песня в исполнении Тараса Петрененко


ОЭ — Небо над Дніпром


Pianoбой — Вітчизна


ТІК — Люби ти Україну


Скрябін — Сам собі країна


Тина Кароль — Україна — це ти


Нумер 482 — Добрий ранок, Україно


София Ротару — Одна калина

Напомним, что в Киеве 24 августа состоится Марш достоинства, онлайн-трансляцию которого проведут «Факты».

Во время Марша достоинства выступят украинские артисты со своими лучшими песнями. А вот гимн Украины исполнит Тина Кароль.

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