Общество и люди

День Независимости 2019: ТОП-10 современных песен о любви к Украине

В субботу, 24 августа, в Украине празднуют День Независимости. А какой же праздник без песен?

«Факты» сделали для вас подборку самых красивых современных песен о любви к Украине.

ТІК — Ще не вмерла Україна

Тартак — Я не хочу бути героєм України

СКАЙ — Україно

Эта же песня в исполнении Тараса Петрененко

ОЭ — Небо над Дніпром

Pianoбой — Вітчизна

ТІК — Люби ти Україну

Скрябін — Сам собі країна

Тина Кароль — Україна — це ти

Нумер 482 — Добрий ранок, Україно

София Ротару — Одна калина

Напомним, что в Киеве 24 августа состоится Марш достоинства, онлайн-трансляцию которого проведут «Факты».

Во время Марша достоинства выступят украинские артисты со своими лучшими песнями. А вот гимн Украины исполнит Тина Кароль.



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