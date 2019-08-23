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Полицейский помог попавшему в беду скунсу — и пожалел об этом (видео)
На странице полицейского департамента город Кембридж (американский штат Массачусетс) в соцсети Facebook было размещено забавное видео. На нем офицер по фамилии МакГинти, отозвавшийся на сигнал о том, что в местном парке замечен попавший в беду скунс, «героически» старается высвободить животное, застрявшее головой в пластиковом стаканчике. При этом он пытается действовать с осторожностью, но это не помогает.
«В то время, как мы счастливы сообщить, что скунс был освобожден и остался невредим, благие действия офицера МакГинти привели к вонючему наказанию (и многократным приемам душа)», — говорится в сопровождающем видео шутливом сообщении.
Неблагодарный скунс успел обрызгать полицейского зловонной жидкостью из-под своего хвоста, как он обычно делает в целях самозащиты. А техническому персоналу Пришлось также, как уточнили в полиции, «обесскунсивать» и пропитавшуюся невыносимым запахом полицейскую машину МакГинти.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Facebook было опубликовано видео необычной кражи: медвежонок утянул в лес ящик с собачьей едой с крыльца дома.
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