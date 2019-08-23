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Происшествия

Этот день настал: в Киеве перевернулся грузовик с мороженым (фото)

11:18 23 августа 2019 447
Грузовик с мороженым попал в ДТП в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 23 августа, в Киеве на улице Червоноткацкой произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе и грузовика с мороженым. Ранее в столице водитель перепутала педали и влетела в женщину с ребенком.

К сожалению, расхожая фраза о том, что «придет день, и на нашей улице перевернется грузовик с мороженом», сулящая удачу, в этом случае далека от своего положительного смысла — на месте ЧП работали сразу две бригады медиков. Фото дорожно-транспортного происшествия в социальных сетях опубликовал «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого внедорожник Range Rover столкнулся с автомобилем Tesla, после чего влетел в пешеходов на тротуаре. Пострадали шесть человек, в том числе и водитель Tesla.

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