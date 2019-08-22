Происшествия

В сети появилось видео жуткого ДТП на Днепровской набережной в Киеве

«Киев Оперативный» опубликовал в Facebook видео ДТП, которое произошло в четверг, 22 августа, в Киеве на Днепровской Набережной, 19а.

На ролике видно, как автомобиль белого цвета на большой скорости задним ходом въезжает во двор.

Виновницей аварии стала 59-летняя женщина, которая по предварительной версии, спутала педали.

Пострадавшие мать и ребенок в тяжелом состоянии госпитализированы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двух ДТП в Черновицкой области, в которых пострадали пять человек, среди них 8-летняя девочка. А также о ДТП на трассе Киев — Чоп на въезде в город Буск, в котором погиб шестилетний ребенок.

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