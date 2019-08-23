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Туристы забыли дорогу: появились свежие фото пустующих пляжей в Крыму
В оккупированном Крыму несмотря на отличную погоду и высокий сезон туристы на пляжах так и не появились. Веб-камеры в городах беспристрастно фиксируют, что отдыхать на побережье некому. Отельеры и владельцы недвижимости соглашаются: сезон «Лето-2019» для туристической отрасли оказался еще провальнее, чем прошлогодний.
Алушта
В Ялте признают, что туристов приехало еще меньше, чем в 2018 году. Кафе и киоски с сувенирами на набережной простаивают.
В Судаке многие веб-камеры отключены. Те, что работают, показывают, что эффект наплыва отдыхающих достигается просто: пляжной территории с каждым годом становится все меньше. Отдыхающие теснятся на узкой полоске у берега, а пляжи с аттракционами, лежаками и прочей инфраструктурой пустуют.
В Керчи, где жители возлагали большие надежды на запуск Крымского моста, вынуждены признать: мост появился, но отдыхающих на набережной от этого не стало больше.
Напомним, свежие фото из Крыма демонстрируют, что регион вплотную приблизился к экологической катастрофе. Российские военные объекты сбрасывают канализационные стоки прямо в море, без предварительной очистки. Невооруженным глазом видно, насколько грязной стала морская вода в прибрежной зоне.
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