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В Днепре на детской площадке нашли труп, облитый зеленкой: фото и видео с места ЧП
В пятницу, 23 августа, в Днепре на детской площадке обнаружили труп мужчины, у которого голова была облита зеленкой. Ранее под Николаевом в реке нашли труп мужчины, привязанный к якорю.
Инцидент произошел на ул. Бажова, 26. Труп увидела дворник, когда пришла на работу. Ориентировочное время смерти — 5:30.
Как сообщает «Информатор», возле тела стояла бутылка с недопитым пивом.
Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть.
Умершего опознала жена и сказала, что ее муж пил еще с вечера. Из-за чего наступила смерть и почему лицо трупа облито зеленкой, определит следствие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о диком ЧП в Днепре — двое мужчин тянули мертвое тело. При этом они сами находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и вряд ли понимали, что делают.
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