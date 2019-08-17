Происшествия

Жестокое убийство под Николаевом: в реке Южный Буг нашли тело мужчины, привязанное к якорю

В Николаевской области случайные свидетели нашли ужасную находку — труп мужчины. Умерший был привязан за пояс к якорю. Об этом пишет местное издание «Новости N».

Сообщается, что местные жители увидели тело в реке и вызвали правоохранителей. На место прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.

После того, как водолазы извлекли из воды труп, оказалось, что к телу веревкой привязан якорь.

По предварительной версии погибший находился в реке несколько дней, поскольку он был сильно обезображен.

Сейчас тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция принимает меры, чтобы установить личность погибшего.

В то же время местное СМИ напоминает, что двумя днями ранее в акватории реки Ингул в районе парка Победы в Николаеве была обнаружена алюминиевая лодка без хозяина. При осмотре в лодке обнаружили рыболовные снасти, личные вещи хозяина, а также костыли. Самого владельца лодки обнаружить не удалось. Кроме того, в лодке отсутствовал якорь. Вполне возможно, что человек, которого нашли в реке возле Матвеевки и является хозяином лодки, предполагают журналисты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве на мосту через Южный Буг девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Проезжавший по мосту патруль заметил двух мужчин, которые удерживали молодую женщину, находившуюся по другую сторону ограждения. Полицейские подключились к инциденту и смогли уговорить потенциальную самоубийцу изменить свои планы.

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