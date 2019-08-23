Полицейский скандал в Днепре: генералу Глуховере вручили подозрение

Украина

Следователи Государственного бюро расследований вручили подозрение экс-начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере. Речь идет о незаконном задержании патрульных сотрудниками спецподразделения «КОРД» в сентябре 2018 года, сообщила в Facebook заместитель руководителя Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

По ее информации, действия подозреваемого Глуховери квалифицируют как уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказанности вины главного фигуранта дела ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Напомним, в июле в СМИ появилось видео инцидента с участием бойцов спецподразделения «КОРД» и патрульных, остановивших авто начальника Днепропетровского областного главка полиции за нарушение ПДД.

Ролик получил широкий общественный резонанс, который закончился увольнением Глуховери и открытием ГБР уголовного производства по факту возможного превышения власти и служебных полномочий генералом МВД.

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