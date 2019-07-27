Задержание "КОРДом" патрульных на Днепропетровщине: делом занялось ГБР

Украина

После публикации в СМИ информации о нападении бойцов спецподразделения «КОРД» на патрульных, остановивших авто начальника Днепропетровского областного главка полиции за нарушение ПДД, в ГБР открыли уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий генералом МВД Виталием Глуховерей.

Информация об этом появилась 27 июля на официальной странице ведомства.

«Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировано уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Основание регистрации уголовного производства: информация, распространенная в СМИ», — говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября 2018 года в Днепре. Автомобиль RangeRover нарушил ПДД. Во время остановки полицейским, водитель отказался предъявить документы и начал бурно спорить с полицейскими, заявив, что авто принадлежит генералу Глуховере. Патрульные пояснили, что остановили нарушителя, поскольку им неважно, чья это машина. Водитель скандалил с копами, звонил своему начальнику и пытался оказаться хозяином ситуации.

Патрульные отказались брать телефон у водителя, чтоб поговорить с генералом. На место инцидента прибыли бойцы «КОРДА» и доставили патрульных в кабинет к главному полицейскому Днепропетровской области Глуховере, который до сегодняшнего дня не понес никакого наказания за случившееся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе был задержан бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, которому сообщили о подозрении и суд избрал меру пресечения.

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