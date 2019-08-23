В Донецке повесили Кобзона (фото)

Украина

В сеть выложили фотографии из Донецка, где на стене оперного театра разместили мемориальную доску российскому певцу Иосифу Кобзону, умершему год назад, и при жизни активно поддерживавшему политику Кремля в отношении Украины, в том числе и аннексию Крыма.

Фотографии из оккупированного Донецка в Twitter выложил блогер Necro Mancer.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «власти» так называемой «ДНР» заявляли, что присвоят имя Кобзона, не единожды бывавшего в оккупированном Донецке, дворцу молодежи «Юность».

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