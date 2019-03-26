Общество

Боевики «ДНР» присвоят имя Кобзона дворцу молодежи в Донецке: в сети нашли, чем ответить

«Власти» так называемой «ДНР» намерены присвоить донецкому дворцу молодежи «Юность» имя умершего советского и российского певца Иосифа Кобзона. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали ужасающие фото из оккупированного Донецка.



По словам так называемого «министра образования и науки ДНР», в Донецке будет восстановлен самый крупный концертный зал — дворец молодежи «Юность» и он будет носить имя Кобзона.

Оккупанты надеются, что содействие в восстановлении разрушенного обстрелами здания «окажет семья Кобзона и депутаты Госдумы России». На ремонт дворца планируется потратить порядка 500 миллионов рублей (около 8 миллионов долларов).

О сроках восстановления концертного зала пока ничего неизвестно.

Напомним, Кобзон родился в Донецкой области, но большую часть жизни прожил в Москве. После начала войны на Донбассе он публично поддержал боевиков и часто приезжал с концертами в оккупированные Донецк и Луганск. Умер артист 30 августа 2018 года.

С 2003 года в Донецке возле дворца молодежи «Юность» стоит памятник Кобзону.

В сети опубликовали фото сегодняшнего дворца «Юность» и реакцию на заявления «руководства ДНР»:

«Текущий вид здания как раз подходит — полностью отразит суть Кобзона».

«Полуразваленная „Юность“ в честь Кобзона. Символично».

«ФАКТЫ» неоднократно писали о жизни в оккупированном «русским миром» Донецке и публиковали фото пустых полок в магазинах, разрушенные дома и автовокзалы. Выпавший вчера снег немного украсил и скрыл раны некогда красивого города.

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