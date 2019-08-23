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Стелу отеля "Интурист" в Ялте покрасили в цвета украинского флага: сеть в восторге от фото
В аннексированном Крыму украинские патриоты оригинально отметили День Государственного флага Украины: в Ялте они разрисовали в сине-желтый цвет стелу гостиницы «Интурист». Напомним, в сети показали фото из Крыма, демонстрирующие разруху на территории одного из известных крымских санаториев.
В сети массово отреагировали на опубликованные фото.
«Только на оккупированных территориях понимают настоящее значение ФЛАГА твоей страны… Желаю всем ценить и понимать!», — написала блогер RoksolanaToday&Крым25%.
«С праздником! Держитесь!», — обратилась к крымчанам Ирина Соколова.
«Взаимно! Поздравляю с Днем Флага Украины! Желаю как можно скорее, чтобы наш флаг развевался на всех улицах и во всех городах и селах на оккупированных территориях», — пожелала пользователь Галина.
Тем временем в Twitter появилось новое фото — из аннексированного Севастополя. Там воздушные шарики в цветах украинского флага прикрепили к дереву в центре города.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об участии «воров в законе» в оккупации Крыма Россией в 2014 году.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...