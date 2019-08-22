- 01:29 «Воры в законе» помогли России оккупировать Крым, — Аброськин
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«Воры в законе» помогли России оккупировать Крым, — Аброськин
В 2014 году «воры в законе» содействовали оккупации Крыма Россией. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
В своем посте он процитировал книгу Марка Галеотти «Воры», в которой тот написал, что глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов имеет преступное прошлое: «Считается, что Сергей Аксенов, премьер нового крымского региона, имеет «воровское» прошлое, а в 1990-е носил кличку Гоблин и был членом ОПГ «Сейлем».
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«Именно благодаря поддержке „воров в законе“, а также лидеров преступных группировок, действовавших на то время на территории АР Крым, на начальном этапе были организованы блокировки и захваты наших военных частей», — уверен Аброськин.
По словам первого замглавы Нацполиции, «воры в законе» были и в Верховной Раде АРК, и в правительстве, и в правоохранительных органах Крыма.
Также Аброськин предупредил о том, что лидеры преступных группировок укрепили свои позиции в Украине с тех пор.
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«Они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны», — уверен первый замглавы Нацполиции.
По мнению Аброськина, преступное влияние криминальных авторитетов распространяется от контроля за сбором денег, полученных преступным путем, до контроля в сфере энергетики и добычи природных ресурсов.
Также он выразил надежду на то, что новый созыв Верховной Рады примет закон, который усилит ответственность для «воров в законе» и благодаря этому лидеры преступных группировок перестанут прибывать в Украину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле 2019 года Аброськин заявил, что в Украине постоянно находится 15 «воров в законе».
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