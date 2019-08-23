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- 17:29 У Порошенко нашли сильного кандидата на пост вице-спикера Рады
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У Порошенко нашли сильного кандидата на пост вице-спикера Рады
Партия «Европейская солидарность» пятого президента Украины Петра Порошенко, по предварительной информации, предлагает на пост заместителя председателя Верховной Рады Михаила Забродского. Напомним, ранее в партии «Оппозиционная платформа-За Життя» сообщили, кого могут выдвинуть на пост вице-спикера они.
В то же время, как сообщает УНИАН, в партии Петра Порошенко корреспонденту заявили, что окончательная кандидатура на руководящий пост в Раде еще не определена.
Ранее избранный народным депутатом глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что после отказа партий «Голос» и «Батьківщина» предложить свои кандидатуры на пост заместителя главы парламента Рада может рассмотреть другие кандидатуры,
Напомним, бывший командующий Десантно-штурмовых войск, генерал-лейтенант Михаил Забродский стал руководителем Марша защитников Украины в День Независимости 24 августа 2019 года.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!