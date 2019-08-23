У Порошенко нашли сильного кандидата на пост вице-спикера Рады

Политика

Партия «Европейская солидарность» пятого президента Украины Петра Порошенко, по предварительной информации, предлагает на пост заместителя председателя Верховной Рады Михаила Забродского. Напомним, ранее в партии «Оппозиционная платформа-За Життя» сообщили, кого могут выдвинуть на пост вице-спикера они.

В то же время, как сообщает УНИАН, в партии Петра Порошенко корреспонденту заявили, что окончательная кандидатура на руководящий пост в Раде еще не определена.

Ранее избранный народным депутатом глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что после отказа партий «Голос» и «Батьківщина» предложить свои кандидатуры на пост заместителя главы парламента Рада может рассмотреть другие кандидатуры, в т. ч. от народных депутатов-«мажоритарщиков».

Напомним, бывший командующий Десантно-штурмовых войск, генерал-лейтенант Михаил Забродский стал руководителем Марша защитников Украины в День Независимости 24 августа 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter