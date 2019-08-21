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Марш защитников Украины в центре Киева: онлайн-трансляция шествия по случаю Дня Независимости (видео)
В субботу, 24 августа, в День независимости, после Марша достоинства по центральной улице столицы пройдет Марш защитников Украины — военнослужащих, ветеранов, членов семей погибших воинов и волонтеров во главе с командующим десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенантом Михаилом Забродским. Онлайн-трансляция шествия защитников Украины начнется 24 августа.
Ветераны и военнослужащие собираются в 10:00 в парке Тараса Шевченко, а в 11:00 начнется марш по бульвару Шевченко, через Бессарабскую площадь, по Крещатику до Майдана Независимости.
Решение о проведении этого мероприятия своими силами было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский в июле этого года своим указом отменил военный парад ко Дню независимости, что вызвало резкую критику в обществе.
Напомним, что в 2018 году в центре Киева состоялся масштабный парад, участие в котором приняли 4,5 тысяч военнослужащих, в том числе представители 18 стран-партнеров. Впервые с 2009 года над украинской столицей пролетела боевая авиация. Всего в параде приняли участие 250 единиц техники, в том числе новые украинские разработки.
Эксклюзивный фоторепортаж с празднования Дня независимости в 2018 году смотрите на сайте «ФАКТОВ»: «Как в центре Киева праздновали День независимости Украины: самые яркие фото».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!