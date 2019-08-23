В России умер известный режиссер

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В Москве на 65-м году жизни умер известный советский и российский режиссер Михаил Ведышев.

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Что стало причиной смерти кинематографиста, не уточняется. Прощание с ним состоится 26 августа в траурном зале больницы № 1 в Москве.

Ведышев окончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская Марлена Хуциева). Он долгое время снимал документальные фильмы. Среди художественных картин — «Странник», «Бурса», «Бурсаки» и «Кому на Руси жить».

Ведышев также написал книгу «Виксаныч».

Напомним, 22 августа умер российский актер Виктор Власов, сыгравший в сериалах «Исаев», «Следствие ведут Знатоки», «На углу у Патриарших».

Также ранее сообщалось о смерти российской актрисы Александры Назаровой.

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