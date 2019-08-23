Умер звезда сериала "Следствие ведут Знатоки"

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Российский актер Виктор Власов, который играл в картинах «Исаев», «Следствие ведут Знатоки», «На углу у Патриарших», умер на 66-м году жизни.

О смерти актера сообщили в Московском академическом театре им. Маяковского, где он служил с 1974 по 2014 год.

«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память!», — отмечается в сообщении.

О причинах смерти актера не сообщается.

Власов сыграл много ролей на сцене, он также снялся в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Черемушки» и других.

С Власовым простятся 24 августа, в тот день же его кремируют.

Напомним, ранее в Москве умерла народная артистка России Александра Назарова. Ей было 79 лет.



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