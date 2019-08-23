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Мужчина прошёлся по набережной Ялты с флагом Украины: что из этого вышло (видео)
Украинцы сняли патриотичное видео в аннексированном Крыму, поздравляя соотечественников с Днем Флага. Напомним, украинский флаг появился на фасаде гостиницы «Ялта-Интурист».
Один из участников флешмоба прошелся по набережной Ялты с сине-желтым полотнищем, после чего на камеру обратился к украинцам.
«Сегодня день Государственного флага Украины. Президент сказал, что флаг должен быть поднят в каждом уголке планеты. Я поднял его в Крыму. С праздником вас, дорогие украинцы. Крым — Украина. Слава Украине!», — сказал он.
Сегодня День Государственного флага Украины. Президент сказал, что флаг должен быть поднят в каждом уголке планеты. Я поднял его в Крыму. С праздником вас дорогие украинцы. Крым — Украина. Слава Украине! ⠀ @zelenskiy_official @hanumak ⠀ #ridnezp #ріднезп #запорожье #запоріжжя
Пользователи сети с восторгом поддержали патриотичный поступок.
«Молодец!!! Так было и будет», — прокомментировала видео i_valerievna9.7.
«Красавчик», — отреагировал partiezzan.
Напомним, россиян уже начали готовить к возврату Крыма Украине.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..