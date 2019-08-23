Украина

Мужчина прошёлся по набережной Ялты с флагом Украины: что из этого вышло (видео)

Украинцы сняли патриотичное видео в аннексированном Крыму, поздравляя соотечественников с Днем Флага. Напомним, украинский флаг появился на фасаде гостиницы «Ялта-Интурист».

Один из участников флешмоба прошелся по набережной Ялты с сине-желтым полотнищем, после чего на камеру обратился к украинцам.

«Сегодня день Государственного флага Украины. Президент сказал, что флаг должен быть поднят в каждом уголке планеты. Я поднял его в Крыму. С праздником вас, дорогие украинцы. Крым — Украина. Слава Украине!», — сказал он.

Пользователи сети с восторгом поддержали патриотичный поступок.

«Молодец!!! Так было и будет», — прокомментировала видео i_valerievna9.7.

«Красавчик», — отреагировал partiezzan.

Напомним, россиян уже начали готовить к возврату Крыма Украине.



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