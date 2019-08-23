Чудом уцелевший флаг батьки Махно: в Киеве открылась выставка редчайших знамен (фото)

Общество и люди

В пятницу, 23 августа, в Национальном музее истории Украины открылась выставка знамен и реликвий, посвященная Дню государственного флага и Дню независимости Украины. Один из самых редких среди представленных на ней экспонатов — флаг 2-го полка армии батьки Махно, созданной ровно 100 лет назад в августе-сентябре 1919 года.

— Существует стереотип о том, будто махновцы изображали на своих знаменах череп и кости. Но на самом деле этот знак не был в их символике доминирующим, — говорит куратор выставки, заместитель генерального директора Национального музея истории Украины Сергей Носачев (на фото в заголовке). — Как видите, на этом самодельном знамени просто надписи. С одной стороны нашито «2-й сводный пех. полк повст. армии Украины махновцев», с другой — «Смерть насильникам трудящихся». Скорее всего, это знамя попало в наш музей благодаря тому, что в 1920-м или 1921 году оно как трофей было захвачено красноармейцами.

Изначально этот флаг был черным, но сейчас имеет темно-серый оттенок — сильно выгорел. Кстати, есть сведения, что жена Махно Галина Кузьменко сшила для воинских подразделений мужа несколько сине-желтых знамен. Ни одного из них не сохранилось. Вообще, знамена армии Махно — это большая редкость.

— В экспозиции два знамени с гербами Российской империи. Кому они принадлежали?

— Двум полкам, которые были расквартированы в Украине и формировались в основном из местных жителей: 130-му Херсонскому полку (дислоцировался в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской) и 75-му отдельному Севастопольскому (дислоцировался на Виннитчине в городе Гайсин, формировался из числа местных жителей).

Представленное здесь знамя 130-й полк получил за героическую оборону 24 августа 1877 года села Аблоу в Болгарии во время русско-турецкой войны. Тогда три полка российской армии общей численностью 18 тысяч человек выдержали штурм Аблоу 40-тысячной турецкой армией, рвавшейся зайти в тыл российским войскам, которые шли на помощь подразделениям, оборонявшим перевал на горе Шипка.

А Севастопольский полк получил свое наградное знамя не за конкретную боевую операцию, а в целом за участие в русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

В центре экспозиции мы разместили погребальную хоругвь, изготовленную по случаю смерти в 1885 году выдающегося украинского историка Николая Костомарова на средства украинского землячества Санкт-Петербурга. Хоругвь несли на похоронах, как сейчас несут погребальные венки. Она изготовлена из дорогой серебряной парчи. На ней изображена книга, письменные принадлежности и крест, обвитый терновой ветвью. Это символ жертвенности за науку.

Самым давним экспонатом выставки является хоругвь 1788 года, на которой указано имя человека, оплатившего ее изготовления — Харко Гудз (вероятно, он был купцом). На одной стороне изображена сцена Рождества Христова. Человек, которого нарисовали стоящим на коленях рядом с новорожденным Иисусом, — это, скорее всего, и есть Харко Гудз. На другой стороне изображена сцена крещения Иисуса. Прежде эта хоругвь хранилась в одной из церквей на нынешней Черкасчине.

Самый недавний из выставленных здесь исторических флагов — сине-желтое знамя 55-го полка связи, которым командовал полковник Вилен Мартиросян. Когда 19 августа 1991 года в Москве произошел государственный переворот и к власти пришел ГКЧП, заговорщики планировали вывести в Белоруссию войска, дислоцированные в Украине, а на их место направить подразделения из России. Узнав об этом, Мартиросян построил свой полк (он дислоцировался в Ровно), разъяснил ситуацию и предложил: «Кто хочет добровольно ехать со мной защищать Киев, выйти из строя». Вышли практически все. Этот полк первым принял присягу на верность Украине.

На выставке также демонстрируются IV Универсал Центральной Рады, принятый 22 января 1918 года. Этим документом провозглашалась независимость Украинской Народной Республики. Здесь также представлены символы власти времен казачества, печать украинского правительства в изгнании, Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23 августа 2019 года на Софийской площади в Киеве президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия флага на Софийской площади в Киеве. Как в столице проходила церемония ко Дню флага Украины, смотрите здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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