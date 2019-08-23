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Порошенко с флагом Украины провел патриотичный флешмоб в центре Киева
Пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в патриотическом флешмобе, посвященному Дню государственного флага Украины. Он с однопартийцами пришел на Михайловскую площадь Киева, где его приветствовали сотни киевлян с флагами Украины всех форматов и размеров. Напомним, в Одессе яркий флешмоб ко Дню Флага провели на Потемкинской лестнице.
«Мы должны сохранить Украину, мы должны сохранить место Украины в мире», — обратился он к собравшимся.
При этом он призвал, чтобы «всегда в сердце держать Украину, для того, чтобы украинский стяг всегда был настоящим народным праздником 23 августа».
Порошенко напомнил, что ровно в 19:19 100 лет назад на этой площади объединились Западноукраинская народная республика и УНР.
В этот момент пришедшие на площадь одновременно проскандировали: «Слава Украине!» — «Героям Слава!».
В таком же формате празднование Дня Флага провели активисты в Виннице, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Харькове, Краматорске, Запорожье, Коломые, Кропивницком и Черкассах.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как праздновали День Флага в Крыму и на оккупированном Донбассе.
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