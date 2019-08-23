Украина

День флага в Крыму и на Донбасе: в сети опубликовали яркие фото

В пятницу, 23 августа, к празднованию Дня флага присоединились и в оккупированном Крыму.

В Twitter блогер с ником «Сектор Крыма» опубликовал яркие фото, на которых видно, что крымчане помнят и чтят цвета своего флага.

В оккупированной Горловке (Донецкая область) активисты распространили патриотические открытки, на которых главарь «ДНР» Пушилин поздравляет жителей оккупированных территорий Донбасса с Днем государственного флага Украины.

Фото листовок опубликовал в соцсети Владимир Елец.

«Такие интересные листовки привозят сегодня люди из Горловки. КПВВ Майорское», — написал он.

В свободном Краматорске на площади Мира около 240 военнослужащих выстроились, образовав «живой» герб Украины. Такой флешмоб провели по случаю празднования Дня государственного флага 23 августа.

Завершением праздника стало поднятие на вертолете национального флага в небо над Краматорском.

Напомним, в 2019 году официальному празднику — Дню флага — 15 лет. Красивые поздравления с этим праздником читайте на сайте «ФАКТОВ»: «День Государственного Флага Украины: красивые поздравления и яркие открытки».

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