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Педофил в белом халате: во Франции хирурга подозревают в изнасиловании под наркозом 250 детей
Во Франции врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека заподозрили в изнасиловании около 250 детей. За три десятилетия работы, с 1990-х, врач мог совершить насильственные действия в отношение 200−300 несовершеннолетних мальчиков и девочек, пишет The Times.
Скуарнека обвиняют в том, что он совершал надругательства над несовершеннолетними, в том числе, когда пациенты были под наркозом. В 2005 году он был осужден за хранение детской порнографии. В 2017 году его арестовали по обвинению в изнасиловании 4-летней и 6-летней девочек. Суд состоится в конце 2019 — начале 2020 года.
В рамках расследования следователи обнаружили дневники врача, в которых он описывал действия сексуального характера в отношение детей. В них упоминаются имена более 250 предполагаемых жертв. Сам врач утверждает, что это «всего лишь фантазии».
В настоящее время правоохранители опрашивают родителей детей, о которых писал подозреваемых. Тем временем, французские СМИ пишут, что дело может стать крупнейшим педофильским скандалом в истории страны
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве осужден 28-летний мужчина, который регулярно насиловал 9-летнюю девочку. Ребенок ему был не чужим — девочка является дочерью его гражданской жены. Именно она и нашла случайно в телефоне своего мужа фотографии, подтверждающие сексуальную связь его и ребенка. На суде прокурор полностью доказал вину мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, а именно — удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Виновному вынесено наказание в виде 14 лет лишения свободы.
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