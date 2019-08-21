Под Кропивницким извращенец-педофил избил и изнасиловал малолетнюю девочку

Происшествия

В Знаменском районе Кировоградской области мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, пишет УНН.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 12 августа, в 21.30 в селе Дмитровка. По данным расследования, возле парка мужчина увидел несовершеннолетнею.

Он схватил ее за руку, заставил сесть в гужевой транспорт и повез в безлюдное место. Здесь правонарушитель бил девочку, пока она не упала, после чего злоумышленник изнасиловал свою жертву.

Мужчину задержали уже на следующий день, и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемого и назначил задержанному судебно-психиатрическую экспертизу.

Медики должны установить осознавал ли подозреваемый свои действия и мог ли контролировать их, нуждается ли он в принудительном лечении.

Напомним, не менее грустный случай произошел в Киеве: в одном из троллейбусов извращенец-педофил демонстрировал девочке девяти лет свой половой орган и даже эякулировал ей на ноги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области суд вынес приговор убийцам-некрофилам, пять суток насиловавшим труп своей жертвы.

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