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Под Кропивницким извращенец-педофил избил и изнасиловал малолетнюю девочку
В Знаменском районе Кировоградской области мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, пишет УНН.
В сообщении говорится, что инцидент произошел 12 августа, в 21.30 в селе Дмитровка. По данным расследования, возле парка мужчина увидел несовершеннолетнею.
Он схватил ее за руку, заставил сесть в гужевой транспорт и повез в безлюдное место. Здесь правонарушитель бил девочку, пока она не упала, после чего злоумышленник изнасиловал свою жертву.
Мужчину задержали уже на следующий день, и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.
Суд удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемого и назначил задержанному судебно-психиатрическую экспертизу.
Медики должны установить осознавал ли подозреваемый свои действия и мог ли контролировать их, нуждается ли он в принудительном лечении.
Напомним, не менее грустный случай произошел в Киеве: в одном из троллейбусов извращенец-педофил демонстрировал девочке девяти лет свой половой орган и даже эякулировал ей на ноги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области суд вынес приговор убийцам-некрофилам, пять суток насиловавшим труп своей жертвы.
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