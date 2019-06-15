В Киеве осудили педофила, регулярно насиловавшего девятилетнюю девочку

Происшествия

В столице 28-летний мужчина регулярно насиловал 9-летнюю девочку. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Ребенок ему был не чужим — девочка является дочерью его гражданской жены. Именно она и нашла случайно в телефоне своего мужа фотографии, подтверждающие сексуальную связь его и ребенка.

Еще в октябре 2016 года мать девочки обратилась в полицию.

Состоялся суд, в котором прокурор полностью доказал вину мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, а именно — удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Тогда суд признал виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Однако сторона обвиняемого и он сам были не согласны и подали на апелляцию. Они просили суд отменить приговор и прекратить производство в связи с недостачей доказательств виновности обвиняемого.

Прокурор, принимавший участие в рассмотрении апелляционных жалоб, категорически возражал против их удовлетворения и просил суд оставить приговор без изменений. 6 июня 2019 года состоялось еще одно заседание. Заслушав доводы сторон Киевский апелляционный суд отказал адвокатам в удовлетворении апелляционных жалоб. Мужчина-насильник ближайшие 14 лет проведет за решеткой.

Прокуроры отмечают, что сам инцидент произошел в 2016 году. К правоохранителям обратилась мать пострадавшей девочки. Она нашли на мобильном телефоне своего гражданского мужа фотографии, которые подтверждают половые отношения ее сожителя с ее малолетней дочерью.

«Прокурором Киевской местной прокуратуры № 2 в суде было полностью доказана вина 28-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины.

То есть в удовлетворении половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенного в отношении малолетней девочки, и судом назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", — отмечается в сообщении.

Защитники обвиняемого подали апелляционные жалобы, в которых попросили суд отменить приговор в связи с «не установлением достаточных доказательств», которые могли бы довести вину мужчины.

«Прокурор, принимавший участие в рассмотрении апелляционных жалоб, категорически возражал против их удовлетворения и просил суд оставить приговор Дарницкого районного суда г. Киев без изменений.

Заслушав доводы сторон, Киевский апелляционный суд 06.06.2019 отказал адвокатам в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил приговор Дарницкого районного суда г. Киев.

«Киевским апелляционным судом поддержана позиция прокуратуры города Киева и оставлено без изменений приговор суда первой инстанции, которым злоумышленника приговорен к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 9-летней девочкой», — говорится в сообщении.

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