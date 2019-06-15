- 04:00 В Киеве осудили педофила, регулярно насиловавшего девятилетнюю девочку
- 03:23 Явилась без трусов: модель оштрафовали за появление на публике без нижнего белья
- 02:49 "Можно будет в шортах": у Зеленского решили смягчить правила дресс-кода для посетителей
- 02:27 Уже не «мать-одиночка»? Новый жених подарил Седоковой шикарный букет
- 01:56 Усик стал вторым в рейтинге лучших чемпионов в истории WBC
- 01:37 В РФ могут начаться погромы: жители одного из сел «объявили войну» цыганам
- 00:57 Оккупанты вернули в Украину капитана арестованного рыболовецкого судна
- 00:29 Херсон вместо Крыма: Борис Гребенщиков успешно выступил в Украине
- 00:01 Троицкая родительская суббота: как поминать умерших родственников и что делать в этот день
- 14.06 23:44 Теперь официально: Ани Лорак показала нового возлюбленного, он бывший киевлянин
- 14.06 23:17 «Хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ»: Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом
- 14.06 23:08 Костюм один на двоих: в сети указали на странную трансформацию Путина
В Киеве осудили педофила, регулярно насиловавшего девятилетнюю девочку
В столице 28-летний мужчина регулярно насиловал 9-летнюю девочку. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.
Ребенок ему был не чужим — девочка является дочерью его гражданской жены. Именно она и нашла случайно в телефоне своего мужа фотографии, подтверждающие сексуальную связь его и ребенка.
Еще в октябре 2016 года мать девочки обратилась в полицию.
Состоялся суд, в котором прокурор полностью доказал вину мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, а именно — удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Тогда суд признал виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Однако сторона обвиняемого и он сам были не согласны и подали на апелляцию. Они просили суд отменить приговор и прекратить производство в связи с недостачей доказательств виновности обвиняемого.
Прокурор, принимавший участие в рассмотрении апелляционных жалоб, категорически возражал против их удовлетворения и просил суд оставить приговор без изменений. 6 июня 2019 года состоялось еще одно заседание. Заслушав доводы сторон Киевский апелляционный суд отказал адвокатам в удовлетворении апелляционных жалоб. Мужчина-насильник ближайшие 14 лет проведет за решеткой.
Прокуроры отмечают, что сам инцидент произошел в 2016 году. К правоохранителям обратилась мать пострадавшей девочки. Она нашли на мобильном телефоне своего гражданского мужа фотографии, которые подтверждают половые отношения ее сожителя с ее малолетней дочерью.
«Прокурором Киевской местной прокуратуры № 2 в суде было полностью доказана вина 28-летнего мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины.
То есть в удовлетворении половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенного в отношении малолетней девочки, и судом назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", — отмечается в сообщении.
Защитники обвиняемого подали апелляционные жалобы, в которых попросили суд отменить приговор в связи с «не установлением достаточных доказательств», которые могли бы довести вину мужчины.
«Прокурор, принимавший участие в рассмотрении апелляционных жалоб, категорически возражал против их удовлетворения и просил суд оставить приговор Дарницкого районного суда г. Киев без изменений.
Заслушав доводы сторон, Киевский апелляционный суд
«Киевским апелляционным судом поддержана позиция прокуратуры города Киева и оставлено без изменений приговор суда первой инстанции, которым злоумышленника приговорен к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 9-летней девочкой», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ ученица четвертого класса забеременела от 47-летнего узбека.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!