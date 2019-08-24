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Украина

Ждем реальной помощи: украинцы ответили на поздравления послов G7 с Днем Независимости

2:55 24 августа 2019 13
Украина, День независимости
Инф. «ФАКТОВ»

Послы стран «Большой семерки», в которую входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, накануне Дня Независимости поздравили Украину с государственным праздником, а также выразили ей свою поддержку на пути реформ. Об этом они написали в общем для G7 Twitter-аккаунте.

«По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ выражает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ», — говорится в сообщении.

Ответ украинцев выразил пользователь под ником Патриот Лиманский. В своем ответе он указал, что украинцы рассчитывают не на декларирование поддержки реформам, а на реальную помощь в борьбе с агрессорам, не на пожелания мира, а на настоящую помощь в победе над врагом.

«А реформы-то уже как-то без пожеланий G7 проведем. А такие пожелания и G8 может высказывать», — написал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с другими британскими политиками принял участие в съемках поздравительного ролика ко дню независимости Украины. В полутораминутном ролике британские политики и дипломаты декламируют под торжественную музыку текст песни «Украина» Тараса Петриненко. А заканчивается видео кадрами, где глава британского правительства восклицает «Слава Украине!», а сотрудники посольства страны хором отвечают «Героям слава!»

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