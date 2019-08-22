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Политика

Возвращение России в G8: Зеленский "прощупал" настроения Трюдо и Джонсона

19:19 22 августа 2019 57
Трюдо и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо поблагодарил его за последовательную позицию в вопросе возвращения России в «Большую восьмерку». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Напомним, с инициативой вернуть РФ выступил президент США Дональд Трамп.

Зеленский отметил, что в условиях аннексии Крыма, агрессии, которая продолжается на Донбассе, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в G8, а заставлять ее выполнять свои обязательства.

Украинский и канадский лидеры договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита «Большой семерки» во Франции.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Британия также подтвердила свою позицию о не допуске России к G8.

Как сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Ангела Меркель выступила против ингициативы США и Франции вернуть Россию в G8.

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