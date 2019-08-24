Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с другими британскими политиками принял участие в съемках поздравительного ролика ко дню независимости Украины. Видео опубликовало у себя в Twitter посольство нашей страны в Лондоне.

На полутораминутном ролике британские политики и дипломаты декламируют под торжественную музыку текст песни «Украина» Тараса Петриненко.

Видео заканчивается кадрами, где глава британского правительства восклицает «Слава Украине!», а сотрудники посольства страны хором отвечают «Героям слава!»

День независимости Украины — государственный праздник, который отмечается 24 августа. В этом году Украинское государство будет отмечать его в 28-й раз. В субботу в День независимости Украины в центре Киева состоится Марш достоинства. Как известно, в этом году президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил военный парад на Крещатике, пообещав направить выделенные на организацию этого мероприятия средства на выплату премий всем военнослужащим. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Ветераны АТО и действующие военнослужащие решили провести в День независимости свое мероприятие, назвав его Маршем защитников Украины. После этого в Офисе президента заявили, что шествие по Крещатику таки состоится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», официальный Лондон накануне праздника сделал приятный «подарок» Украине: вслед за Берлином британцы выступили против возвращения России в состав неформального клуба ведущих государств мира. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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