Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с другими британскими политиками принял участие в съемках поздравительного ролика ко дню независимости Украины. Видео опубликовало у себя в Twitter посольство нашей страны в Лондоне.

На полутораминутном ролике британские политики и дипломаты декламируют под торжественную музыку текст песни «Украина» Тараса Петриненко.

Видео заканчивается кадрами, где глава британского правительства восклицает «Слава Украине!», а сотрудники посольства страны хором отвечают «Героям слава!»

