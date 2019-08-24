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«Слава Украине!» Британский премьер Борис Джонсон оригинально поздравил украинцев с праздником (видео)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с другими британскими политиками принял участие в съемках поздравительного ролика ко дню независимости Украины. Видео опубликовало у себя в Twitter посольство нашей страны в Лондоне.
На полутораминутном ролике британские политики и дипломаты декламируют под торжественную музыку текст песни «Украина» Тараса Петриненко.
Видео заканчивается кадрами, где глава британского правительства восклицает «Слава Украине!», а сотрудники посольства страны хором отвечают «Героям слава!»
#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.
День независимости Украины — государственный праздник, который отмечается 24 августа. В этом году Украинское государство будет отмечать его в 28-й раз. В субботу в День независимости Украины в центре Киева состоится Марш достоинства. Как известно, в этом году президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил военный парад на Крещатике, пообещав направить выделенные на организацию этого мероприятия средства на выплату премий всем военнослужащим. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Ветераны АТО и действующие военнослужащие решили провести в День независимости свое мероприятие, назвав его Маршем защитников Украины. После этого в Офисе президента заявили, что шествие по Крещатику таки состоится.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», официальный Лондон накануне праздника сделал приятный «подарок» Украине: вслед за Берлином британцы выступили против возвращения России в состав неформального клуба ведущих государств мира. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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