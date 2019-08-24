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«Так выглядит смерть»: опубликованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в России (фото)
В России одна из двух плавучих платформ, которые использовались во время ракетных испытаний на полигоне Ненокса в Архангельской области, разрушена взрывом. Об этом пишет «Радио Свобода», в распоряжении которого оказались снимки с места происшествия.
Одно из них сделал местный житель и опубликовал его в закрытом паблике «Ненокса в сердце моем».
«Так выглядит смерть»,— написал он.
Автор фото просил не репостить снимок, однако он разошелся по сети в виде скриншотов.
На неофициальной встрече с жителями Неноксы командир военной части Владимир Босый подтвердил, что взрыв произошел под этим понтоном, находившиеся на нем сотрудники государственной корпорации «Росатом» погибли.
При этом, по словам Босого, платформа, вероятно, подверглась радиационному загрязнению; он попросил людей не приближаться к предметам, которые море выбрасывает на берег. В небольшом отдалении от места взрыва и в населенных пунктах радиационный фон в норме, утверждают в ВМФ РФ.
Информацию из соцсетей подтверждают спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar, сообщает «Радио Свобода» в Twitter. На них также видны понтоны у побережья.
Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация «Росатом» подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время «работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания». 19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сеть попало видео природы в районе места ЧП под Архангельском с характерными для радиоактивного воздействия признаками. Автор видео утверждает, что в радиусе 300 километров сгорели деревья. Тем временем российский президент Владимир Путин во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Маркроном заявил, что с радиационным фоном «все в норме».
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