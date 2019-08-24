Стало известно, кто может возглавить Минздрав вместо Супрун

Украина

Одним из наиболее вероятных претендентов на должность министра здравоохранения считается глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил собственный источник.

Руководителем Службы он стал в конце марта 2018 года и фактически построил ее с нуля. С того времени в Украине внедрила новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи, благодаря которому все коммунальные медицинские учреждения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, перешли на новый принцип оплаты по контракту.

Впервые доступ к государственным средствам получили частные медицинские учреждения и ФОПы.

Кроме того, с апреля 2019 года НСЗУ администрирует правительственную программу реимбурсации «Доступные лекарства», в рамках которой лекарственные средства отпускаются по электронным рецептам.

Помимо деятельности в качестве госслужащего, Петренко успел поработать в частных клиниках, в т. ч. являлся первым заместителем генерального директора клиники «Обериг» и заместителем гендиректора по стратегическому развитию клиники репродуктивной медицины «Исида».

Ранее сообщалось, что на пост главы Минздрава предлагалась кандидатура владельца сети частных клиник «Борис» Михаила Радуцкого, избранного в Верховную Раду 9 созыва по спискам президентской партии «Слуга народа». Также «ФАКТЫ» писали, кто может стать новым министром финансов Украины.

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