Стало известно, кто может возглавить Минздрав вместо Супрун

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Одним из наиболее вероятных претендентов на должность министра здравоохранения считается глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил собственный источник.
Руководителем Службы он стал в конце марта 2018 года и фактически построил ее с нуля. С того времени в Украине внедрила новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи, благодаря которому все коммунальные медицинские учреждения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, перешли на новый принцип оплаты по контракту.
Впервые доступ к государственным средствам получили частные медицинские учреждения и ФОПы.
Кроме того, с апреля 2019 года НСЗУ администрирует правительственную программу реимбурсации «Доступные лекарства», в рамках которой лекарственные средства отпускаются по электронным рецептам.
Помимо деятельности в качестве госслужащего, Петренко успел поработать в частных клиниках,
Ранее сообщалось, что на пост главы Минздрава предлагалась кандидатура владельца сети частных клиник «Борис» Михаила Радуцкого, избранного в Верховную Раду 9 созыва по спискам президентской партии «Слуга народа». Также «ФАКТЫ» писали, кто может стать новым министром финансов Украины.
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