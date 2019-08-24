- 10:00 Конфуз с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом: полет в Шотландию оказался не таким уж экономным
- 09:52 Участница "Танців з зірками" опозорилась из-за своей неграмотности
- 09:51 Бывший муж Ирины Билык нашел себе новую пару
- 09:36 День Независимости Украины: онлайн-трансляция Марша достоинства на Майдане
- 09:29 «За слова надо отвечать»: Ломаченко хочет проучить дерзкого американца
- 09:26 Куда пойти в Киеве в День Независимости: программа мероприятий
- 09:25 Полицейское авто сбило на переходе двух женщин во Львове
- 09:19 Луганск — это Украина: "партизаны" на Донбассе эффектно поздравили страну с Днем Независимости
- 09:18 Украина празднует День независимости: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 09:13 Скарлетт Йоханссон заработала за год больше всех других актрис в мире
- 09:10 День Независимости Украины 2019: красивые поздравления и яркие открытки
- 09:09 28-летнюю племянницу принцессы Дианы засекли целующейся с 60-летним бойфрендом
Воевал на Донбассе, а умер в отпуске: в сети волна скорби из-за смерти сержанта ВСУ
В сети сообщили о скоропостижной смерти 36-летнего сержанта ВСУ Игоря Терехова, воевавшего на Донбассе в составе батальйона «Донбасс-Украина».
Смерть бойца наступила во время его отпуска, а причиной стала острая сердечная недостаточность. Об этом в Facebook написали боевые побратимы Игоря.
На передовой
На передовой сержант командовал гранатометным отделением.
«Они уходят не только на поле боя. Друг Фил, Светлая память тебе», — написала боец ВСУ Татьяна Чудновец. Ее поддержали и другие пользователи сети.
Напомним, ранее в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова скончался боец ВСУ, получивший тяжелейшую травму головы в районе Широкино на Донбассе. Также стало известно о смерти одного из старейших участников АТО — 71-летнего бойца добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Владислава Бунецкого (позывной «Седой»).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!