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Воевал на Донбассе, а умер в отпуске: в сети волна скорби из-за смерти сержанта ВСУ

8:21 24 августа 2019 631
Воевал на Донбассе, а умер в отпуске: в сети волна скорби из-за смерти сержанта ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В сети сообщили о скоропостижной смерти 36-летнего сержанта ВСУ Игоря Терехова, воевавшего на Донбассе в составе батальйона «Донбасс-Украина».

Смерть бойца наступила во время его отпуска, а причиной стала острая сердечная недостаточность. Об этом в Facebook написали боевые побратимы Игоря.

На передовой

На передовой сержант командовал гранатометным отделением.

«Они уходят не только на поле боя. Друг Фил, Светлая память тебе», — написала боец ВСУ Татьяна Чудновец. Ее поддержали и другие пользователи сети.

Напомним, ранее в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова скончался боец ВСУ, получивший тяжелейшую травму головы в районе Широкино на Донбассе. Также стало известно о смерти одного из старейших участников АТО — 71-летнего бойца добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Владислава Бунецкого (позывной «Седой»).

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