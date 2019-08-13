Трое суток боролась душа: в госпитале Днепра скончался раненный на Донбассе боец ВСУ

Украина

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова скончался боец ВСУ Дмитрий, получивший тяжелейшую травму головы в районе поселка Широкино на Донбассе. Ранее сообщалось о смерти одного из старейших участников АТО — 71-летнего бойца добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Владислава Бунецкого (позывной «Седой»).

«Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Пуля вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома ІІІ», — пишет в соцсетях главврач больницы Сергей Рыженко.

По его словам, врачи Мечникова наделись на чудо и подключили все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции. Операция была невозможна. У раненого три раза останавливалось сердце, но реаниматологи его вновь запускали. А вечером 12 августа Дмитрий умер.

«Он из Житомирской области, пгт Мирополь. Остались одни жена и ребенок. Жестокий мир безысходности. Все рушится, когда обрывается жизнь», — пишет Сергей Рыженко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на передовой в результате сердечного приступа скончался 47-летний боец Вооруженных Сил Украины Иван Сиренко. Он должен был утром заступить в наряд, но сослуживцы обнаружили его уже мертвым.

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