Украина

На улице у Зеленского нет шансов: президента предупредили о последствиях войны против ветеранов

Противостояние президента Зеленского с ветеранами, которое началось после его решения отменить военный парад ко Дню Независимости Украины объясняется тем, что Зеленский хочет прекратить войну и при этом не делает решительных заявлений относительно предложений Трампа и Макрона снова вернуться к формату G8 с Россией. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил известный журналист и блогер Алексей Арестович.

Он напомнил, что ветераны решили провести альтернативный парад, а его организаторами стали представители так называемой «партии войны», «партии сопротивления», которую беспокоит политика Зеленского, очень похожая на односторонние уступки российской стороне и международному сообществу.

Эти активисты считают, что у Зеленского стремятся закончить конфликт на Донбассе «любой ценой», «оторвав» эту проблематику от Крыма, чего нельзя допускать ни в коем случае.

«Главным предметом конфликта сейчас остается степень этих уступок. И такие вещи, как перемирие (которое совсем не перемирие), отсутствие решительных заявлений беспокоят „партию сопротивления“ — аж до полного неприятия», — говорит Арестович.

Он отмечает, что «стопроцентное противостояние» с ветеранами АТО уже началось, и теперь вопрос лишь в том, будет ли оно цивилизованным, либо же выльется в открытое противостояние. Но если Зеленский столкнется с ветеранами на улице — он проиграет, предупреждает эксперт.

Полный текст интервью с Алексеем Арестовичем читайте в «ФАКТАХ» «Они убивали и были готовы умереть чем закончится конфликт Зеленского с ветеранами».

Напомним, генерал объяснил, почему военный парад важен для молодежи.

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