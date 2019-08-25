- 09:22 Ломаченко – Кэмпбелл: прогнозы букмекеров на объединительный бой
- 09:18 Первая в мире смерть от курения электронных сигарет зафиксирована в США
- 09:03 «Моя цель — стать олимпийским чемпионом»: 13-летний украинец выиграл чемпионат Европы по прыжкам в воду
- 08:56 Пропагандисты Кремля будут в шоке: в сети попали яркие фото "бандеровского" Донбасса
- 08:37 Ковалев жестким нокаутом защитил чемпионский пояс и настроен на встречу с Гвоздиком: полное видео боя
- 08:36 В супермаркете Днепра военный спас кассиршу, потерявшую сознание
- 08:30 Пять минут семейной жизни: молодожены погибли в ДТП, выезжая из здания суда, где регистрировали брак
- 08:25 Появились фото интерьера частного самолета и роскошной виллы, где отдыхали Меган Маркл и принц Гарри
- 08:18 Как Украина отметила День Независимости: все подробности, фото и видео
- 08:17 Анджелина Джоли и Брэдли Купер сводили детей в Диснейленд
- 08:06 Где смотреть онлайн Ломаченко – Кэмпбелл: расписание трансляций объединительного боя
- 08:03 Как избавиться от хронической усталости?
Появились фото интерьера частного самолета и роскошной виллы, где отдыхали Меган Маркл и принц Гарри
Британские СМИ опубликовали фотографии роскошной виллы Sa Calma на Ибице, где отдыхали Меган Маркл и принц Гарри со своим трехмесячным сыном Арчи, отмечая 38-й день рождения герцогини. Как сообщает Daily Mail, стоимость ее аренды составляет 132 тысяч долларов в неделю. Королевская пара провела здесь шесть дней, начиная с 6-го августа.
В трехэтажном особняке с видом на море имеется семь спален, 50-метровый бассейн, тренажерный зал, джакузи. К услугам постояльцев — экономка, официантка, горничные, ночной сторож и Range Rover с шофером. По требованию клиентов им также предоставляются няни, косметологи, массажисты, персональные тренеры. Повара Меган и Гарри привезли с собой. Так же, как и личных телохранителей. И, кроме того, наняли еще и испанских охранников.
Вилла расположена на территории эксклюзивного курорта Vista Alegre.
Ранее также в сеть попали фотографии интерьера частного самолета Cessna 680 Citation Sovereign, на котором летали Меган и Гарри.
Напомним, что отдых Сассексов на Ибице, а также в Ницце, спровоцировал грандиозный скандал, в ходе которого пару обвинили в лицемерии из-за полетов на частных самолетах.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», публиковались также фотографии виллы, где отдыхали принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими детьми.
Читайте также: Конфуз с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом: полет в Шотландию оказался не таким уж экономным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!