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Появились фото интерьера частного самолета и роскошной виллы, где отдыхали Меган Маркл и принц Гарри

Британские СМИ опубликовали фотографии роскошной виллы Sa Calma на Ибице, где отдыхали Меган Маркл и принц Гарри со своим трехмесячным сыном Арчи, отмечая 38-й день рождения герцогини. Как сообщает Daily Mail, стоимость ее аренды составляет 132 тысяч долларов в неделю. Королевская пара провела здесь шесть дней, начиная с 6-го августа.

В трехэтажном особняке с видом на море имеется семь спален, 50-метровый бассейн, тренажерный зал, джакузи. К услугам постояльцев — экономка, официантка, горничные, ночной сторож и Range Rover с шофером. По требованию клиентов им также предоставляются няни, косметологи, массажисты, персональные тренеры. Повара Меган и Гарри привезли с собой. Так же, как и личных телохранителей. И, кроме того, наняли еще и испанских охранников.

Вилла расположена на территории эксклюзивного курорта Vista Alegre.

Ранее также в сеть попали фотографии интерьера частного самолета Cessna 680 Citation Sovereign, на котором летали Меган и Гарри.

Напомним, что отдых Сассексов на Ибице, а также в Ницце, спровоцировал грандиозный скандал, в ходе которого пару обвинили в лицемерии из-за полетов на частных самолетах.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», публиковались также фотографии виллы, где отдыхали принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими детьми.

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