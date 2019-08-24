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Конфуз с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом: полет в Шотландию оказался не таким уж экономным (фото)
22 августа британские СМИ разразились похвалами в адрес принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые, на фоне скандала с Меган Маркл и принцем Гарри, прибыли с детьми в Шотландию на борту не частного, а обычного коммерческого самолета. Поклонники Меган Маркл даже разразились обвинения в адрес Кембриджей — мол, они специально постарались выставить бывшую актрису и ее мужа Гарри в неприглядном свете, доказав миру свою экономность и экологическую сознательность.
Однако выяснилось, что на самом деле путешествие Уильяма и Кейт оказалось не таким уж экономным и безопасным для окружающей среды. Как выяснило издание Daily Mail, королевские персоны хотели вылететь их Нориджа в город Абердин непременно рейсом популярной бюджетной авиакомпании Flybe.
Но обычно этот рейс выполнял самолет авиакомпании Loganair. Так что руководство аэропорта и польщенной авиакомпании, выполняя желание королевских персон, выслало в Норидж самолет Flybe, который пролетел почти 200 километров порожняком из аэропорта Хамберсайд.
Самолет Loganair, который должен был забрать пассажиров из Нориджа в Абердин, отправился в аэропорт назначения также «пустым».
Это означает, что выброс диоксида углерода в атмосферу в результате двух ненужных перелетов составил около 4,5 тонн.
Сообщается, что Кейт и Уильям не знали о решении предоставить им практически «персональный» самолет (хотя в нем летели и другие пассажиры). Но в итоге попали в неловкое положение и пришли в ужас.
«Это не их вина, но сама ситуация просто смешна», — говорит источник издания.
Ранее Меган Маркл и принца Гарри подвергли нещадной критике за то, что они в течение 11 дней совершили четыре перелета частными самолетами — в Ниццу, на Ибицу и оттуда обратно в Лондон.
Между тем Кейт и Уильяма, которые из Абердина машинами доехали до замка Балморал, сфотографировали на территории резиденции королевы Елизаветы. Кейт была в зеленом шерстяном джемпере шведского бренда Fjallraven стоимостью 160 долларов. А саму королеву сфотографировали в клетчатом килте, теплом джемпере и зеленой безрукавке.
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