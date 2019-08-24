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Украина

Луганск — это Украина: "партизаны" на Донбассе эффектно поздравили страну с Днем Независимости

9:19 24 августа 2019 192
В Луганске
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские патриоты поздравили с Днем Независимости Украины жителей оккупированного Луганска. Напомним, жителям оккупированной Горловки также отправили патриотичный сюрприз.

С утра 24 августа 2019 года яркие проукраинские листовки появились на фасаде Центральной библиотеки Луганска.

«Луганск — это Украина» и «З Днем Незалежності, Україна!», — говорится в листовках, фото которых опубликовал один из основателей «Информационного сопротивления» Юрий Карин.

«С праздником Независимости, дорогие братья и сестры», — обратился он к луганчанам.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о патриотичном поступке украинца, который прошел с флагом Украины по набережной Ялты в аннексированном Крыму.

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