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Луганск — это Украина: "партизаны" на Донбассе эффектно поздравили страну с Днем Независимости
Украинские патриоты поздравили с Днем Независимости Украины жителей оккупированного Луганска. Напомним, жителям оккупированной Горловки также отправили патриотичный сюрприз.
С утра 24 августа 2019 года яркие проукраинские листовки появились на фасаде Центральной библиотеки Луганска.
«Луганск — это Украина» и «З Днем Незалежності, Україна!», — говорится в листовках, фото которых опубликовал один из основателей «Информационного сопротивления» Юрий Карин.
«С праздником Независимости, дорогие братья и сестры», — обратился он к луганчанам.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о патриотичном поступке украинца, который прошел с флагом Украины по набережной Ялты в аннексированном Крыму.
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